Inspirat la schimbări, Cristi Chivu i-a introdus după pauză pe Henrikh Mkhitaryan și Manuel Akanji, iar cei doi au decis meciul.

Armeanul a deschis scorul în minutul 75, iar fundașul elvețian a închis tabela șapte minute mai târziu. În urma succesului, Inter a ajuns la 64 de puncte și are un avans de zece puncte față de rivala AC Milan.

Fotbaliștii lăudați de Cristi Chivu după victoria cu Lecce: „Executanți excelenți”

La final, antrenorul român și-a felicitat jucătorii și a evidențiat calitatea execuțiilor, mai ales la fazele fixe.

„Am făcut un meci serios și am înțeles importanța lui, chiar dacă am avut o săptămână încărcată. Avem un staff foarte pregătit și executanți excelenți, jucători cu un picior educat, precum Dimarco, Calhanoglu sau Sucic, dar și fotbaliști foarte buni la jocul aerian”, a declarat Chivu pentru Inter TV.

„Este un grup care muncește bine și vrea să fie competitiv. Rotirile aduc energie și prospețime. Nu este niciodată ușor să câștigi aici, împotriva unei echipe organizate. Am avut 20 de șuturi, ei doar trei. Băieții merită felicitări”, a mai spus antrenorul român.

„Le cer jucătorilor să fie cea mai bună versiune a lor și să dea totul. Nimic nu este pierdut, calificarea este deschisă și putem reuși”, a concluzionat Cristi Chivu.

Pentru Inter urmează returul cu Bodo/Glimt din UEFA Champions League. Partida se joacă pe „Giuseppe Meazza” din Milano marți, 24 februarie, nu mai devreme de ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. În tur, Inter a cedat, scor 3-1, în fața nordicilor.