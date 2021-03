BREAKING NEWS | Poli Iasi are un nou antrenor! Cu cine s-au inteles oficialii echipei de pe ultimul loc al Ligii 1 

Poli Iasi si-a gasit antrenor.

Oficialii moldovenilor au ajuns la un acord cu Nicolo Napoli, care va ajunge in Romania in aceasta saptamana pentru a prelua echipa.

"Am vorbit cu domnul Ambrosie, cu domnul Antohi, si m-am decis, vin la Poli. Miercuri seara sau joi sunt la Iasi", a declarat Napoli, potrivit GSP.

Italianul in varsta de 59 de ani a mai pregatit-o pe Poli Iasi in perioada 2014-2016, iar acum a acceptat sa vina in locul lui Andrei Cristea, urmand a avea 3 luni extrem de dificile in care va incerca sa salveze echipa de la retrogradare.

Nicolo Napoli le-a mai pregatit, in Romania, pe FC U Craiova, FC Brasov, Astra si Drobeta Turnu Severin.

Poli Iasi este, dupa 25 de meciuri disputate, pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, cu 16 puncte. Pana la finalul sezonului regulat, moldovenii mai au de jucat cu CFR Cluj, Dinamo, Academica Clinceni si FC Hermannstadt, dar si cu Viitorul, cu care are o restanta dupa ce meciul de la Ovidiu a fost intrerupt din cauza cetii.