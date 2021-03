Un fost jucator de la Poli Iasi il DISTRUGE pe Ciprian Paraschiv! "Am vorbit o data si si-a pus sfidator picioarele pe birou in fata mea!"

Poli Iasi este in continuare macinata de probleme.

Fostul fundas stanga al modovenilor, nu a mai rezistat si a atacat conducerea clubului in mediul online. Anul trecut, Poli Iasi l-a anuntat ca nu se mai bazeaza pe el si a ramas liber de contract. Fotbalistul a fost instiintat de acest lucru cand era accidentat, iar clubul a folosit aceasta scuza ca sa il dea afara.

Postarea lui a venit dupa ce presedintele Ciprian Paraschiv si-a cerut pe Facebook scuze pentru "erori, stangacii sau neatentie". Fostul fundas din Copou considera ca oficialul se victimeaza si isi asuma realizari care nu sunt ale lui. De asemenea, el a dazvaluit modalitatea cum a fost tratat de conducerea lui Poli Iasi in perioada cand era accidentat.

"Am vrut sa tac, dar aceste victimizari m-au determinat sa vorbesc. Am citit postarea de azi a domnului Ciprian Paraschiv si am ramas cu un gust mult prea amar. Sa te victimizezi in halul asta? Eu cred ca ar trebui sa-si asume dezastrul facut la club si sa lase loc unor oameni care chiar iubesc clubul, nu numai din vorba. A salvat echipa? Ahahah… Echipa a salvat-o noul coronavirus si ajutorul de la stat!

Plus ca pandemia i-a ajutat sa dea afara jucatori ca sa nu-i mai plateasca. In situatia data am fost eu. Chiriile nu mi s-au achitat, prima cu CFR Cluj nu mi s-a platit, cu toate ca toti colegii mei au luat-o! Am renuntat la 5 mii de euro ca sa merg in Germania sa ma fac bine, iar clubul iesean, care mereu spune ca sustine oamenii din Iasi, nu a vrut sa-mi plateasca recuperarea! Am facut-o si pe asta.

M-am antrenat singur de nenumarate ori, schimbandu-ma prin alte vestiare si facand antrenament ba cu echipa, ba separat. A venit pandemia si am stat acasa 2 luni, ne-au platit din bugetul statului, iar dupa doua luni am intrat in cantonament. Tuturor jucatorilor li s-au facut alte contracte pe inca doua luni pe aceleasi salarii, dar mie mi-au propus mai putin de jumate cat aveam contract! Am acceptat, cu toate ca nu era corect, mai ales ca am trecut prin atatea operatii, 5 la numar, la acelasi genunchi! Nu m-am accidentat in curtea scolii, niciodata nu am avut pretentii financiare, mereu am lasat capul jos si am acceptat deciziile lor, in timp ce altii veneau de prin alte parti, cum vin si acum, jucau un meci sau doua si incasau sume foarte mari.

Iar in final m-au dat afara ca sa nu-mi pot recupera banii! Singurul dat afara si singurul care nu si-a recuperat banii am fost eu! M-au dat accidentat imediat dupa cantonament, dar eu aveam doar o inflamatie si in 2 zile puteam juca, nu era o problema serioasa. Nici nu-mi facusem ecografia, dar au raspandit zvonul ca am ruptura musculara!

L-am sunat si am dat mesaje foarte multe catre domnul Helesteanu pentru ca voiam sa-mi incasez drepturile mele, dar nici in ziua de azi nu-mi raspunde nimeni! Dupa 9 ani la Politehnica ar trebui sa le fie Rusine! Gandul lor e numai la bani si la binele lor, nicidecum cum sustin ei ca iubesc echipa Politehnica Iasi. Ii cred doar cei care nu-i cunosc personal!

Mai toate discutiile mele au fost cu domnul Helesteanu. Cu domnul Paraschiv am vorbit o singura data, atunci cand mi-a spus ca-mi acorda DOUA minute si si-a pus, sfidator, picioarele pe birou in fata mea! Atunci mi-a fost clar cat sunt de respectat in clubul pentru care mi-am sacrificat sanatatea!

Am tot tacut de atunci pentru ca iubesc prea mult Politehnica si Iasul, dar nu mai pot sa tac cand aud numai minciuni si iar minciuni. Iesenii au tot dreptul sa stie adevarul!", a scris Narcis Badic, pe Facebook.