BREAKING NEWS! Oferta de ultima ora primita de Becali pentru Soiledis de la un club din Liga 1! Ce raspuns a oferit patronul ros-albastrilor

Aristidis Soiledis nu mai prinde deloc minute la echipa antrenata de Toni Petrea.

Fundasul stanga grec a intrat de mai mult timp in dizgatiile lui Gigi Becali. Fotbalistului venit de la FC Botosani ii expira contractul in iunie, iar finantatorul FCSB-ului doreste sa scape de el inca din aceasta iarna.

Pe adresa clubului ros-albastru a sosit deja o oferta pentru jucatorul de 29 de ani. Noul presedinte de la FC Arges, Jean Vladoiu, il doreste pe grec la Pitesti, potrivit ProSport.

Conform sursei citate, intrucat echipa din Trivale nu are capacitatea financiara de a-i plat grecului salariul de 13.000 de euro pe luna pe care il are la FCSB, pitestenii ar dori ca Becali sa ii plateasca jumatate din salariu pana in iunie.

Gigi Becali nu este insa de acord cu aceasta propunere intrucat doreste sa scape in intregime de salariul lui Soiledis, astfel incat pentru un moment nu exista prea mari sanse ca aceasta mutare sa se realizeze.

Aristidis Soiledis a venit la FCSB in august 2019 de la Botosani in schimbul sumei de 75.000 de euro.

In acest sezon a evoluat doar in doua partide pentru echipa antrenata de Toni Petrea, unul in Liga 1 impotriva lui Poli Iasi, si unul in Europa League contra celor de la Slovan Liberec.

De-a lungul carierei, Soiledis a evoluat pentru doua dintre cele mai mari cluburi ale Greciei, AEK Atena si Olympiakos.

Cu Olympiakos a reusit chiar sa castige Campionatul Greciei in 2009, in vreme ce in 2016 a castigat Cupa Greciei cu AEK.

In 2020 si-a trecut in palmares si Cupa Romaniei, dupa finala castigata de FCSB cu Sepsi Sfantul Gheorghe, scor 1-0.