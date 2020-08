"E imposibil sa il mai tii! Ma asteptam sa nu-l mai vad de dimineata!" Reactie FABULOASA a lui Bogdan Andone inainte de meciul cu FCSB! Ce a spus despre Alibec 

Astra Giurgiu joaca cu FCSB in prima etapa a noului sezon din Liga 1.

Giurgiuvenii ii primesc pe elevii lui Toni Petrea in derby-ul etapei. Denis Alibec ar putea juca ultimul sau meci in tricoul Astrei, dupa ce s-a anuntat ca negociaza cu Samsunspor, echipa din Liga 2 a Turciei.

Bogdan Andone a vorbit despre plecarea atacantului si a declarat intr-o nota amuzata ca nu se astepta sa il mai vada la antrenamente.

"Eu mi-as dori pentru el sa fie ultimul joc si sa fie unul cu reusite, ne-am obisnuit cu el

Eu sper sa plece, nu e nimic concret in momentul de fata, am inteles ca sunt discutii avansate. E si el agitat, isi doreste cu disperare sa plece. In fiecare zi il vedeam la antrenament si il intrebam, mai esti aici?

De dimineata ma asteptam sa nu il mai vad, l-am intrebat 'ce mai cauti aici?'

E imposibil sa reusesti sa il mai tii, am discutat cu el, i-am zis sa fie motivat, concentrat, sa nu se mai gandesca la nimic in afara de joc", a spus Bogdan Andone inaintea meciului.