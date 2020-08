'Vreau sa plec! Nu mai pot aici!' Alibec e disperat sa plece! Reactie complet neasteptata dupa bataia luata de la FCSB

Astra a pierdut la scor de neprezentare meciul cu FCSB de pe teren propriu, 0-3.

Denis Alibec ar fi jucat ultimul sau meci in tricoul Astrei. Atacantul a avut si o ocazie sa inscrie, insa Vlad i-a furat mingea.

La finalul meciului, Alibec a declarat ca nu a fost cu gandul la meci si are ca obiectiv plecarea de la Astra.

"Conteaza timpul, e o saptamana jumatate in plus de pregatire. Eu nu prea am capul aici, am incercat sa fac tot posibilul, am avut cateva ocazii dar nu au iesit cum mi-am dorit.

Stiu la fel de multe ca voi, astept sa se inteleaga cluburile intre ele. Vorbim de orice, sunt in discutii cu mai multe echipe si sa vedem ce se va intampla.

Ultimul cuvant il spune domnul Niculae, am incercat sa vorbesc cu dansul, vedem ce va fi. Vreau sa plec, nu mai pot sa fiu mental aici, sa dau totul pe teren si asta conteaza cel mai mult.

Daca voi ramane, voi juca in continuare, nu am ce sa fac. Am vorbit cu domnul Niculae si a zis ca se mai gandeste zilele astea, vom vedea", a spus Denis Alibec la finalul partidei.