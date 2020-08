Cotat de Becali la 50 de milioane de euro, un fost mijlocas al FCSB-ului a ajuns sa joace in Liga a 3-a! Cine este tanarul jucator 

Robert Vilceanu a semnat cu formatia din Liga a 3-a, Dacia Unirea Braila

Robert Vilceanu (23 de ani) va evolua sub comanda lui Florentin Petre la Dacia Unirea Braila. Este cel de-al patrulea transfer din aceasta vara pentru formatia pregatita de fostul jucator al lui Dinamo. Mijlocasul a fost transferat chiar daca nu a mai jucat niciun meci din ianuarie, din momentul in care si-a reziliat contractul cu Metaloglobus.

"Va prezentam un nou membru al echipei noastre, unul dintre cei mai talentati tineri fotbalisti din Romania", a fost mesajul de bun-venit al brailenilor.

Mijlocasul format la juniorii FCSB-ului a fost si momente mai bune in cariera sa. La doar 16 ani, Vilceanu marca in Liga 1 la debutul in tricoul ros-albastrilor, contra formatiei Gaz Metan Medias. La scurt timp dupa ce a evoluat si in cupele europene, mijlocasul a atras atentia unor echipe importante din Europa precum Espanyol sau Metalist Harkov (Ucraina).

Pentru ca nu a evoluat conform asteptarilor, Vilceanu a mai fost imprumutat de FCSB la Voluntari si UTA Arad pana sa il cedeze definitiv la Astra Giurgiu.

75.000 de euro este cota de piata a mijlocasului, conform Transfermarkt.