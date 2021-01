"Am fost facut turnator!" Primele declaratii ale lui Ionita in cazul MEGA SCANDALULUI de dopaj! Ce a spus dupa ce a recunoscut totul: "Vor fi surprize mari daca dosarul va fi facut public!"

Implicat direct in scandalul de dopaj pornit in toamna, Alex Ionita a vorbit pentru prima data dupa ce a recunoscut dopajul.

Mijlocasul de 26 de ani a recunoscut la ANAD ca s-a dopat si a dezvaluit ca a primit multe critici pentru alegerea de a marturisi ce s-a intamplat. Ionita a declarat ca regreta decizia luata si a profitat pentru a trimite intepaturi catre conducerea Astrei.

"Cel mai mult ma intriga ca am vazut ca minciuna a devenit virtute. Am fost facut turnator, de parca trebuia sa mint in legatura cu evenimentele din dosar.

Totusi, vor fi mari surprize daca dosarul va fi facut public. Sunt un tanar care a invatat sa isi asume greselile. Am invatat ca in viata sunt efecte ale deciziilor pe care le luam. Nu am de gand sa mint, cu orice risc. Fotbalul se termina la un moment, dar cel mai important e cum te construiesti ca om.

Stau pe tusa de ceva vreme, sunt luni in care chinul eu l-am suportat. Nu altcineva. Neplatit si macinat de ganduri, fara baza de pregatire si fara antrenamente profesioniste intr-un grup", a spus Alex Ionita pentru evz.ro.