EXCLUSIV | Mutu, implicat in TRANSFERUL lui Man la Parma! Ce le-a spus italienilor cand l-au sunat sa il intrebe de starul lui Becali 

Dennis Man (22 ani) ar putea semna cu Parma Calcio inca din aceasta iarna!

Gigi Becali a primit o oferta de nerefuzat din partea Parmei, insa negocierile sunt blocate din cauza cerintei patronului. Finantatorul ros-albastrilor cere garantie pentru a-si vinde jucatorul si a se asigura ca nu va avea probleme cu incasarea banilor in cazul in care Parma ar intra in faliment.

Negocierile au declansat scantei in lumea fotbalului, dupa ce Gigi Becali a dezvaluit ca a luat legatura cu Parma prin intermediul lui Giovanni Becali, in ciuda faptului ca impresarul lui Man, Anamaria Prodan ii aducea oferte de la italieni.

Patronul a dezvaluit ca ofertele aduse de Anamaria nu erau la fel de mari ca cea pe care a reusit sa o aduca Giovanni Becali, care l-a pus in contact direct cu patronul american al italienilor.

Intr-o interventie telefonica in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport", Anamaria Prodan a dezvaluit cum s-au desfasurat negocierile, dar si faptul ca selectionerul nationalei de tineret, Adrian Mutu a fost implicat.

Directorul spotiv al Parmei, Marcello Carli a luat legatura cu Mutu pentru a afla detalii despre Dennis Man.

"Adi Mutu, fiind familia mea, a fost sunat acum doua zile de domnul Carli, de la Parma si, intrebat inca o data care este opinia lui despre Dennis. Adi a vorbit la superlativ, ii multumesc pentru asta.

Asta i-a si zis : 'Daca Anamaria v-a spus 15 milioane, trebuie sa va apropiati de suma asta pentru ca este singura care vorbeste cu Gigi'", a spus Anamaria Prodan la PRO X.