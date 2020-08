Ofertat de Dinamo si CFR, Paul Anton asteapta un transfer in strainatate: "Am avut ceva oferte din alte tari"

Paul Anton a devenit jucator liber de contract dupa ce si-a reziliat contractul cu echipa din Rusia, KS Samara.

Fostul jucator de la Dinamo a declarat ca a discutat cu Dinamo si cu CFR, dar asteapta oferte din afara, deoarece se gandeste mai mult la familia lui.

"Deocamdata sunt fara echipa. Mai aveam un an de contract dar am preferat sa reziliez. In primul rand, fotbalistic am retrogradat in Liga 2. In Rusia Liga 2 este destul de grea, deplasari lungi, multe terenuri sintetice. Am ajuns la un acord cu ei si am reziliat. Al doilea motiv este familia, va dati seama imi era destul de greu sa raman fara ei. Daca ar exista o oferta buna din prima liga eu sunt dispus.

Mijlocasul roman a vorbit si despre interesul lui Dinamo si al CFR-ul pentru el.

La nivel de speculatii, mai mult nu am ce sa comentez. Cand nu e negru pe alb nu poti sa numesti ca e oferta. De discutat am discutat, doar ca momentan gandul meu este gasesc o oferta avantajoasa de afara. Sunt in discutii cu cateva echipe de afara si de asta probabil ca nu a venit o oferta oficiala. Am discutat si cu CFR si cu Dinamo, dar pana nu e o oferta negru pe alb, nu am ce spun. Discutii normal ca sunt. Am o familie si trebuie sa fac alegerea ca mai buna. De asta nici nu vreau sa ma grabesc. Perioada de transferuri e deschisa. Am avut ceva oferte din alte tari, dar nu a fost ce mi-am dorit si vreau sa mai astept putin. Bine, asta nu inseamna ca daca cei de la Dinamo sau de la CFR imi fac o oferta pe placul meu nu as accepta", a declarat Paul Anton pentru DigiSport.

Printre cele mai importante echipe pentru care a jucat Paul Anton se numara: Pandurii, Dinamo, Getafe si Anzhi. El a strans si 12 slectii in natioanala Romaniei.