Reactia VEHEMENTA a lui Florin Prunea fata de conducerea lui Dinamo: "Suporterul nu mai are rabdare sa vada sobolanii pe sub mese!

Dinamo a intrat in era investitorilor spanioli.

Chiar daca noii patroni nu s-au prezentat oficial, lucrurile au inceput sa se miste la club. Cosmin Contra a fost numit antrenor principal, iar echipa a anuntat deja primele 3 transferuri.

Fostul oficial de la Dinamo, Florin Prunea, crede ca patron in acte este tot Ionut Negoita. El le cere spaniolilor transparenta si a spus ca va lua legatura cu Cortacero sa il informeze despre "sobolanii" din interiorul clubului.

"In momentul de fata patron la Dinamo este Ionut Negoita. Atata timp cat nimeni din oamenii acestia nu vin si in fata voastra si mai ales in fata suporterilor. Trebuie sa vina si sa spuna: Noi am preluat clubul, uitati documentul, vrem sa facem asta. Sigur ca semnele sunt incurajatoare. Contra nu venea antrenor la Dinamo daca el nu avea niste garantii ale acestor domni. Garantiile fiind, stabilitate financiara, aducerea unor jucatori de valoare. Acum vom vedea.

E momentul, nici suporterii nu mai accepta. Veniti in fata oamenilor si spuneti ce vreti sa faceti. Suporterul dinamovist nu mai are rabdare sa vada sobolanii pe sub mese. Sobolani care fac totul pe ascuns. Soriceii aia care chitaie si mai ciugulesc si ei cate ceva. Dar ei nu sunt indepartati. Si asta este un mare semn de intrebare.

O sa ii dau un telefon domnului Cortacero si o sa vorbesc cu el. Domne, fa-i curatenie acolo. Astia te macina pe sub masa. Daca nu le iei pixul si nu le iei contractele de sponzorizare, legatura cu impresarii, astia te rontaie, cum a patit si Negoita. Negoita nici nu stia ce se intampla pe acolo. Nu stia saracul nici pe ce lume traieste", a declarat Prunea pentru DigiSport.