Merge sa se vada cu ultrasii! Cortacero i-a chemat pe suporterii din DDB in cantonamentul lui Dinamo

Cortacero are o dupa-amiaza plina duminica!

Noul actionar majoritar al lui Dinamo i-a invitat pe reprezentantii programului DDB in cantonamentul de la Saftica. Intalnirea e mult asteptata de suporteri, care s-au plans in mai multe randuri ca spaniolul nu a luat in miciun moment legatura cu asociatia care a tinut practic clubul in ultima jumatate de an. De asemenea, DDB detine un procent de 20% din Dinamo in acest moment.



Cortacero se vede la 15:30 cu fanii, apoi va discuta cu presa despre proiectul sau de la Dinamo si il va prezenta oficial pe Contra, antrenorul care trebuie sa-i aduca pe 'caini' inapoi in lupta pentru titlu.