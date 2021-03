Ce atacant dorit de Dinamo s-a transferat in Liga 1! "Cainii" l-au vrut in aceasta iarna, dar jucatorul a ales o alta echipa din campionat

Dupa accidentarea lui Adam Nemec si suspendarea pentru dopaj al lui Gueye, dinamovistii au nevoie disperata de un atacant.

Dinamovistii au mari probleme in compartimentul ofensiv, atat din punct de vedere al numarului de jucatori cat si a productivitatii, iar aducerea unui nou jucator era binevenita pentru Jerry Gane.

Din pacate pentru Dinamo, Yazalde Gomes, atacantul portughez care a mai evoluat in Liga 1 si in trecut, a preferat sa sa mearga la FC Hermannstadt, asa cum anunta site-ul oficial al clubului din Sibiu.

Jucatorul a mai evoluat in Liga 1 pentru Astra, Gaz Metan si Hermannstadt, de care s-a despartit la inceputul actualului sezon competitional si a mers in Arabia Saudita, la Najran SC. In Romania, atacantul a reusit sa marcheze 19 goluri in 83 de partide jucate.

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Braga, Rio Ave, Olhanense, Beira-Mar, FK Gabala sau Belenenses. A fost si international U21 al Portugaliei, pentru care a jucat in 16 partide si a marcat 5 goluri, insa nu a reusit sa faca pasul catre echipa mare.