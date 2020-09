BOMBA pe care a incercat-o Becali! Doi jucatori de NATIONALA la FCSB! Totul a fost dezvaluit in direct: "Eram de acord!"

FCSB a vrut sa mai aduca doi fotbalisti de la o echipa din Liga 1 pentru partida cu Slovan Liberec.

FCSB a incercat sa-si intareasca echipa inainte de meciul cu Slovan Liberec cu doi jucatori de nationala de la FC Botosani. Este vorba despre fundasii Denis Harut (21 de ani) si Andrei Chindris (21 de ani), fotbalisti care au facut pare din lotul lui Adrian Mutu la victoriile din deplasare cu Finlanda U21 (scor 3-1) si Malta U21 (3-0).

Patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime, spune ca ar fi fost de acord sa ii dea pe cei doi jucatori la FCSB:

"A fost o intrebare de la cineva de la FCSB, dar faptul ca noi am jucat in Europa a blocat tot. Nu stiu daca aveam voie si nu s-a mai intamplat nimic.

Am fost intrebat si in principiu eram de acord. Eu voiam sa fac transferuri de jucatori care sa ii coste dupa aceea. Nici nu se punea problema, i-as fi ajutat pe cei de la FCSB. Ar fi fost vorba de Chindris, Harut. Jucatori de genul asta care sa ramana acolo, nu sa vina acasa dupa doar un meci. Adica chiar sa construiasca o echipa acolo si ei sa joace si sa mearga mai departe. Daca intrau in Europa, cu siguranta domnul Becali avea bani sa mearga mai departe. Faptul ca s-au inecat acum va fi din ce in ce mai greu pentru bani", a declarat Valeriu Iftime, pentru PRO X.

Denis Harut a inscris un gol in victoria Romaniei U21 cu Malta U21, scor 3-0. Fundasul dreapta de la Botosani are o cota de 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Andrei Chindris evolueaza pe postul de fundas central si este evaluat la 1 milion de euro, potrivit aceleiasi surse.