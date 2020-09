Un antrenor roman i-a marcat cariera lui Emeghara: "Fiecare m-a influentat, dar de la el vreau sa mai invat!" Cu ce se ocupa acum fostul fundas al FCSB-ului

Emeghara vrea sa descopere noi talente printre copiii nigerieni pasionati de fotbal.

Ifeanyi Emeghara (36 de ani) si-a infiintat o academie de fotbal alaturi de cativa prieteni. Fostul fundas lateral este antrenorul principal si antreneaza copiii pentru a putea deveni cat mai buni.

Emeghara si-a adus aminte de cariera sa de fotbalist, afectata de multe accidentari, dar si de perioada petrecuta la FCSB, acolo unde s-a pregatit o perioada de timp sub conducerea lui Cosmin Olaroiu.

De asemenea, fotbalistul nigerian a recunoscut ca a ramas dezamagit de ultima sa experienta de la Qabala.

Emeghara a evoluat in cariera sa la echipe precum Poli Timisoara, Partizan Belgrad, FCSB si Qabala.

"Locuiesc in Nigeria. De cand a venit pandemia m-am grabit sa stau cat mai mult timp cu familia mea si sa invat cat mai multe lucruri despre fotbal. Eu si cativa prieteni avem o academie in Nigeria, unde cultivam talentele. Sunt antrenorul principal si fac tot posibilul pentru a dobandi cat mai multe cunostinte despre jocul de fotbal.

Cred ca accidentarile au fost principalul motiv al retragerii din fotbal. Majoritatea echipelor vad un jucator cu un astfel de istoric al accidentarilor, cum sunt eu, ca pe un risc pe care nu sunt dispuse sa si-l asume. In plus, am fost dezamagit de lipsa de profesionalism a ultimului club unde am jucat", a declarat Emeghara pentru Look Sport.

Emeghara considera ca antrenorul de la care a invatat foarte multe, insa si-ar dori sa mai poata "fura meserie" in continuare este Cosmin Olaroiu:

"Gigi este o persoana care solicita si respecta o persoana care isi cunoaste slujba si da tot ce are mai bun. Deci, cred ca m-am intles destul de bine cu el. Nu-mi amintesc sa fi avut vreo problema cu el in afara de faptul ca nu am putut sa-mi fac meseria din cauza accidentarii.

Fiecare antrenor cu care am lucrat mi-a influentat cariera intr-un fel sau altul, dar tenicianul pe care mi-l doream si de la care inca imi doresc sa pot invata este Cosmin Olaroiu", a incheiat fundasul nigerian.