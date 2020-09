Cornel Dinu critica dur situatia de la FCSB: "Nu asta e Romania, nu este normal ce se intampla la FCSB!" Cum contesta schimbarile facute in timpul meciului de la Iasi

Cornel Dinu a ramas uimit de cele patru schimbari facute de FCSB in prima repriza a meciului de la Iasi.

In timpul meciului Poli Iasi - FCSB, unul dintre momentele cheie a fost surprins de camerele TV. Dupa un telefon primit de Mihai Stoica, directorul sportiv al formatiei ros-albastrilor, in minutul 28, FCSB a efectuat patru schimbari. Sut, Cana, Istrate si Petre au fost inlocuiti de Tanase, Olaru, Bus si Miron.

Acest lucru i-a indignat din nou pe multi dintre oamenii din fotbal. Cornel Dinu considera ca Istrate nu trebuia schimbat chiar daca jocul echipei nu functiona in acele momente:

"Domne, cum sa spun. Evit sa mai folosesc sau sa mai interpretez niste...mai mult interjectii onomatopeice decat propozitii ale unuia care are foarte putine in comun cu performanta fotbalistica, care de fapt a profitat de fotbal. Si care are un renume care aduce mai mult cu zgomotul oitelor patronului atunci cand se plimba pe dealul din spate de la Voluntari cand joaca echipa lui Pandele.

Este mai mult decat desueta afirmatia lui, nu asta e Romania, nu este normal ce se intampla la FCSB! Nu numai prin prisma schimbarii socante a patru jucatori, unica in istoria echipelor lovite de COVID, in mapamapond! Incercam sa gandim logic. Bun, Istrate a marcat un gol foarte frumos, e adevarat pe o iesire destul de imprudenta a portarului de la Iasi.

Ce vina are copilul ala sa-l scoti in minutul 28, cand de fapt eu am ajuns in minutul 28, daca nu ma insel era deja 3-1, am ajuns acolo din cauza golurilor lui Cristea, profitand de cine, de Cana si Soiledis. Bun, l-am schimbat pe Cana, dar lasa-l domne pe Istrate, ce vina are saracul Istrate?", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.