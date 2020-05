BREAKING NEWS | Fotbalistii nu vor mai fi obligati sa ramana in cantonament dupa cele 14 zile de izolare! Anuntul dupa sedinta dintre MTS si Ministerul Sanatatii: "E o situatie ridicola! Ajunge!"

Astazi a avut loc o sedinta intre Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii si reprezentanti din lumea sportiva.

In urma sedintei, s-a propus masura ca fotbalistii sa nu mai fie obligati sa ramana in cantonament dupa incheierea celor 14 zile de izolare.

Comisia a lansat aceste propuneri, iar o decizie oficiala va fi luata in aceasta seara sau in cursul zilei de maine.

"Suntem intr-o situatie ridicola. Cu cateva ore inainte sa expire protocolul si regulile de la momentul asta, nu stim ce sa le spunem cluburilor. Le-am spus sa nu iasa din cantonament. Nu pot sustine o idee care ar putea produce prejudicii sau sa ne duca intr-o discutie pe care nu vrem s-o sustinem, dar, in acelasi timp, nicaieri in Europa nu se face asa ceva. Deja au acceptat sa stea 14 zile in izolare, au platit zeci de mii de euro, au acceptat sa faca sute de testari, alti bani, alta distractie. I-am testat si i-am rastestat. Gata! Ajunge!.

Imaginati-va un jucator de la Viitorul care iese la geam la hotelul Iaki si-i vede pe toti la terase si la plaja. Cum ii explici sa stea inchis in camera, iar aia sa se distreze pe afara? Nu poti! Sunt oameni tineri, unii chiar copii, au energie, au nevoi pe care nu le poti gestiona cu atata usurinta. Hai sa terminam cu aiurelile astea si cu povestile ca fotbalul are vizibilitate si sa nu se produca prejudicii de imagine. Pai, prejudiciile de imagine se produc in momentul in care le refuzi fanilor sa vada fotbal pe televizor si vreo 500 la stadion. Pentru ca nu-mi poate spune nimeni ca putem juca o piesa de teatru in parc, cu cate un loc distanta, dar nu putem merge 500 de insi pe stadion. E aberant!", a declarat Justin Stefan, secretarul general al LPF, potrivit Gazetei.