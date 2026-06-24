Pedro Caldieraro și Carlos Daniel, noii jucători au "roș-albaștrilor"

Steaua București a anunțat transferul brazilianului Pedro Caldieraro (20 de ani). Extrema dreapta de 20 de ani este născut în Canoas (Rio Grande do Sul) și s-a format la juniorii cluburilor Figueirense FC, Hercilio Luz FC și Pafos FC. La nivel de seniori a evoluat pentru Pafos FC (ianuarie - iunie 2026), echipa unde este legitimat românul Vlad Dragomir și care care a evoluat în ediția trecută în Champions League. Acesta deține și cetățenie italiană, cea ce va simplifica legitimarea sa.

De asemenea, "militarii" s-au înțeles cu Carlos Daniel Dorado Perez (26 de ani), fundaș central de picior stâng originar din provincia Extremadura (Spania), care a fost ultima dată legitimat la Xerez Deportivo (liga a patra din Spania). Spaniolul a trecut pe la academiile lui CD Diocesano și Deportivo de La Coruna, iar la nivel de seniori a mai jucat la CP Cacereno, Cordoba CF B, CF Talavera și CF Villanovense.

Au plecat jucători importanți, precum Drăghici, Popa și Rubio

Clubul din subordinea MApN i-a mai adus, în această perioadă de mercato, pe Javi Grillo (Real Avila CF), Ionuț Coadă, Alexandru Albu, Alexandru Dinu (toți proveniți de la Unirea Slobozia), Radu Tudor Crâng (Crișul Sântandrei) și Sekou Camara (Poli Iași).

Din lotul avut la dispoziție în sezonul precedent, lipsesc Stephan Drăghici (Știința Poli Timișoara), Andras Huszti (Știința Poli Timișoara), Rubio, Alex Gualda, Nacho Bonet, Adrian Popa, Andrei Lascu (contracte încheiate), Ianis Doană (CSM Reșița / împrumut expirat / transferat ulterior de FC Dinamo), Adrian Frănculescu (CFR Cluj / împrumut expirat / împrumutat ulterior la Corvinul), Nicolas Popescu (FCV Farul / împrumut expirat) și Robert Popescu (CFC Argeș / împrumut expirat).

Foto - Steaua București (FB)