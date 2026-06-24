Brazilianul își dorește să continue la Real Madrid, dar solicită un salariu cel puțin egal cu cel pe care îl încasează Kylian Mbappe, lucru pe care Real Madrid nu este dispus să îl ofere.

Real Madrid îl bagă în ședință pe Vinicius după Cupa Mondială

Publicația AS.com susține că Vinicius ar putea-o părăsi pe Real Madrid în perioada următoare, chair dacă fotbalistul ar fi spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere, preferă să își ducă până la capăt contractul cu Real Madrid și apoi să plece liber de contract.

Jurnaliștii susțin că imediat după deznodământul Cupei Mondiale, conducerea clubului de pe Santiago Bernabeu va purta și alte discuții cu Vinicius și, dacă cele două părți nu vor bate palma, madrilenii vor începe să caute și alte variante.

Cel mai probabil, Real Madrid ar putea încerca să îl vândă pe Vinicius încă din această vară la un preț bun, decât să aștepte până în iarnă, când Vinicius va putea negocia cu orice club dorește pentru a se alătura în vara următoare liber de contract.