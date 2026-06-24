Fabio Cannavaro, antrenorul Uzbekistanului, a câştigat toate cele trei meciuri împotriva Portugaliei ca jucător italian.

De asemenea, a marcat unul dintre singurele sale două goluri pentru Azzurri împotriva Portugaliei, în februarie 2008, într-un meci în care a fost căpitanul echipei alături de... Cristiano Ronaldo, care îşi sărbătorea atunci cea de-a 54-a selecţie. Luni seară, atacantul Seleção şi-a luat revanşa asupra câştigătorului Balonului de Aur din 2006.

Fabio Cannavaro: ”Fotbalul nu mai este doar în Europa”

Jucătorul portughez în vârstă de 41 de ani a marcat de două ori, ceea ce s-a dovedit evident crucial. „Dacă îi dai un centimetru în careu, eşti mort”, a comentat antrenorul Uzbekistanului după meci.

„Jucătorii joacă pentru el. Îl caută, îi dau mingea şi el face mereu curse excelente. Ca fundaş, trebuie să fii foarte inteligent ca să stai aproape de el”, a adăugat fostul fundaş al lui Real Madrid.

„Mulţi oameni cred că a juca în Asia, aşa cum face Cristiano (în Arabia Saudită), este o pierdere de timp. Dimpotrivă, vii la Cupa Mondială şi arăţi că la 41 de ani încă eşti înfometat. Messi joacă în MLS şi a scris şi mai multă istorie cu Cupa Mondială. Fotbalul nu mai este doar în Europa”, a continuat italianul, înainte de a concluziona: „Este un mare profesionist. I-am spus: 'De ce nu mai joci câţiva ani?'”

Lupii Albi uzbeci, din nou învinşi după o primă înfrângere împotriva Columbiei (3-1) cu şase zile mai devreme, nu sunt eliminaţi, dar trebuie să câştige împotriva RDC în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a avea o şansă de a ajunge în 16-imi.

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