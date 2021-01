BREAKING NEWS: EXCLUSIV | Unul dintre golgheterii Ligii 1 se transfera in strainatate! Clubul a acceptat OFERTA: anunt de ultima ora

Liga 1 este aproape de a pierde unul dintre cei mai buni jucatori din prima parte a sezonului.

UPDATE 13:25 Clubul cu care negociaza Valeriu Iftime pentru Keyta este Goztepe, locul 14 in Superliga din Turcia.

Jurnalistii turci anunta chiar ca s-a ajuns deja la un acord intre cele doua cluburi pentru suma de 150.000 de euro.

ÖZEL // Göztepe, Romanya'da FC Botosani forması giyen kanat forvet oyuncusu Hamidou Keyta'yı transfer etmek için görüşmeler yapıyor. Göztepe, bu sezon 14 maçta 9 gol, 2 asist yapan Keyta için kulübüyle 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. pic.twitter.com/tLTvPejCbT — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) January 19, 2021

Hamidou Keyta a fost cel mai important jucator al celor de la Botosani in sezonul de toamna, marcand 9 goluri in 14 meciuri in Liga 1.

Francezul a fost insa in mijlocul unui scandal urias la Botosani. Fostul jucator de la Dunarea Calarasi si Viitorul a fugit din cantonamentul echipei lui Marius Croitoru in incercarea de a-i forta pe moldoveni sa ii dea drumul din postura de jucator liber de contract.

Finantatorul echipei, Valeri Iftime, a vorbit la PRO X despre situatia fotbalistului de banda. Iftime a dezvaluit ca are o oferta pentru Keyta si este aproape sigur ca acesta va parasi echipa in perioada urmatoare.

"Din pacate da, ne vom desparti de Keyta. Viata are directia ei si nu pot eu sa o intorc. Pe langa faptul ca avea contract pana in vara a facut si gestul acela de a fugi din cantonament. Clubul putea fi mai rau cu el, puteam sa il lasam pana in vara sa se plimbe prin Botosani.

Daca nu vrea sa plece il sanctionez pentru gest, dar daca vrea sa plece ne vom desparti. Vom lua o suma mica pentru el", a dezvaluit Iftime la Ora Exacta in Sport.