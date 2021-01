"E ca o inchisoare cu wi-fi! Oamenii astia nu au nicio treaba cu tenisul!" | Numarul 13 ATP, enervat puternic de masurile impuse de catre statul australian

Roberto Bautista Agut a criticat modul in care statul australian ii carantineaza pe jucatori inaintea turneelor programate in februarie.

Numarul 13 ATP, spaniolul Roberto Bautista Agut se arata profund nemultumit de conditiile aspre in care jucatorii sunt carantinati la Melbourne.

Tenismenul iberic s-a plans de lipsa de intelegere pe care reprezentantii statului australian o arata fata de munca pe care sportivii trebuie sa o faca pentru a se pregati corect inaintea unui turneu de mare slem.

"E ca o inchisoare, dar cu wi-fi. Acesti oameni nu au nicio treaba cu tenisul, cu terenurile de antrenament, cu nimic. E un dezastru total, controlul este exercitat nu de Federatia Australiana de Tenis, ci de guvern. M-am antrenat in camera, dar nu e acelasi lucru; nu imi pot imagina doua saptamani petrecute asa. E foarte, foarte dificil, trebuie sa muncim mult mental in aceste zile si sa fim rabdatori," a declarat Roberto Bautista Agut pentru Sport5.

Editia 2021 a Openului Australian va debuta in data de 8 februarie, iar majoritatea jucatorilor vor iesi din carantina in ultimele zile ale acestei luni. De la inceputul pandemiei de coronavirus, in Spania si-au pierdut vietile 53,769 de persoane din cauza raspandirii virusului Sars-CoV-2, in vreme ce in Australia 909 oameni au decedat din cauza efectelor nocive ale acestui virus.

Exclusive: world number 13 @BautistaAgut rips the authorities in Australia ahead of AUSTRALIAN OPEN. "It's like a jail here" pic.twitter.com/PWwQL7ngES — Sport5 (@sport5il) January 18, 2021