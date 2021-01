ULTIMA ORA! Venirea lui Alaba ar putea forta plecarea lui Marcelo de pe Bernabeu! Oferta din Ligue 1 pentru fundasul brazilian

Astfel, este de asteptat ca Marcelo sa aiba sanse din ce in ce mai mici de a-si face loc in echipa antrenata de Zinedine Zidane, mai ales in contextul in care campioana Spaniei il mai are pe pozitia de fundas stanga si pe francezul Ferland Mendy.

In aceste conditii, presa internationala ridica problema unei eventuale plecari a fotbalistului brazilian.

BeIn Sports anunta ca francezii de la AS Monaco sunt interesati de fundasul stanga de 32 de ani si sunt dispusi sa ii ofere un contract pe 3 ani cu un salariu anual de 6 milioane de euro.

In cazul in care Marcelo ar accepta oferta monegascilor, brazilianul ar suferi o scadere semnificativa a salariului. Fotbalistul care a debutat la prima echipa a Realului in urma cu 14 ani castiga pe Santiago Bernabeu 9 milioane de euro pe an, conform AS.

Monaco are reportedly interested in Real Madrid defender Marcelo and would be willing to offer the 32-year-old a 3-year deal.https://t.co/XVAfJ1Mdw6 — AS English (@English_AS) January 18, 2021

Marcelo a pierdut in acest sezon lupta cu Ferland Mendy pentru postul de fundas stanga in echipa lui Zidane. Brazilianul a jucat doar sapte meciuri in toate competitiile in acest sezon, dintre care doar doua au fost castigate de 'galactici'.