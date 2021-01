ANUNTUL facut de Agentia Mondiala Anti-Doping despre noile vaccinuri dezvoltate impotriva coronavirusului | Ce s-a decis 

Agentia Mondiala Anti-Doping a eliberat un comunicat de presa referitor la noile vaccinuri produse pentru a combate pandemia.

Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) s-a pronuntat in legatura cu noile vaccinuri dezvoltate cu scopul de a contracara dezvoltarea unor forme grave ale bolii COVID-19. Oficialii WADA se afla in relatii de colaborare cu mai multe companii farmaceutice, printre care Pfizer pentru a afla compozitia exacta a vaccinurilor comercializate in prezent.

"Avand in vedere ca vor exista mai multe vaccinuri dezvoltate si utilizate, este prematur sa facem declaratii definitive privind compozitia lor; insa, sportivii pot fi increzatori ca WADA va continua sa monitorizeze toate informatiile disponibile si ii va consilia, atat pe ei cat si pe alti membrii ai comunitatii anti-doping, in cazul in care vreun ingredient al vreunui vaccin ar ridica probleme.

Sanatatea sportivilor este cea mai importanta preocupare a WADA pe perioada acestei pandemii, iar acestia pot fi asigurati ca, in eventualitatea putin probabila in care un vaccin ar cauza o incalcare a reglementarilor anti-doping conform Codului Mondial Anti-Doping, supravegherea de catre WADA a oricarei gestionari ulterioare a rezultatelor va garanta ca vaccinurile si principiile anti-doping nu intra in conflict. Pentru a fi mai clari, in ciuda noutatii acestor vaccinuri, nu exista niciun motiv sa credem ca astfel de vaccinuri ar contraveni reglementarilor anti-doping", au scris reprezentantii WADA intr-un comunicat de presa, conform News.ro.

In tenisul feminin, WADA se afla in fruntea unui scandal izbucnit in jurul jucatoarei din Ucraina, Dayana Yastremska, care a fost suspendata temporar din tenis la inceputul acestui an, potrivit unei decizii luate de Agentia Mondiala Anti-Doping; in fapt, numarul 29 WTA a facut deplasare inspre Australia si se asteapta sa fie inclusa pe tabloul principal al turneului de mare slem de la Melbourne.