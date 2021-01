EXCLUSIV | Iftime continua atacurile la adresa fiului lui Croitoru: "Nu este un fotbalist care sa joace la Botosani!" De ce crede ca il foloseste tatal sau

Finantatorul Botosaniului a vorbit la Ora Exacta in Sport despre meciul castigat de echipa in fata lui Poli Iasi.

Iftime a comentat evolutia mai slaba a fiului lui Marius Croitoru, David, si a subliniat ca nu considera ca mijlocasul de 17 ani poate juca in acest moment pentru echipa sa.

"Noi reusim sa regizam meciuri dramatice. Dramatic am luat in gol in minutul 93 cu Arges, dramatic am luat gol si la Sepsi si la Viitorul, suntem plini de dramatism.

Noi am inceput sa jucam fotbal cand a disparut juniorul nostru si a intrat Mihai Roman.

Pentru mine copilul lui Marius nu este un fotbalist care sa joace la FC Botosani in situatia in care suntem acum. Nu sunt impotriva lui ca jucator, sunt impotriva unui junior care nu aduce valoare. Nu cred ca Marius il baga in teren ca e baiatul lui, il baga pentru ca face regula", a spus Valeriu Iftime la PRO X.