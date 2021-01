Pochettino da prima LOVITURA la PSG! Mijlocasul care a fost cotat la 100 de MILIOANE de euro merge la Paris: anunt de ULTIMA ORA

Mauricio Pochettino este aproape sa realizeze un transfer important la PSG.

Dele Alli (24 de ani) are sanse tot mai mari sa semneze in aceasta fereastra de transferuri cu PSG, anunta The Sun.

Potrivit sursei citate, jucatorul este extrem de increzator ca mutarea se va face. Dele Alli nu face parte din planurile lui Jose Mourinho la Tottenham, iar in acest sezon a jucat doar 12 meciuri in toate competitiile.

Internationalul englez urmeaza sa mearga la PSG sub forma de imprumut, acolo fiind dorit cu insistenta de fostul sau antrenor de la Tottenham, Mauricio Pochettino.

Alli a cunoscut cea mai buna perioada a carierei sale sub comanda lui Pochettino, timp in care cota sa de piata ajunsese sa fie de 100 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. De asemenea, in sezonul 2019, Alli a fost unul dintre principalii jucatori care au contribuit la calificarea lui Tottenham in finala Champions League.

64 de goluri si 57 de pase decisive a reusit Alli in 234 de meciuri jucate pentru Tottenham.

In nationala Angliei are 3 goluri in 37 de meciuri.

Lipsa de jocuri la Tottenham a condus si la prabusirea cotei de piata a lui Alli, care in prezent este evaluat la 38 de milioane de euro.