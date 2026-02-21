Andrei Borza (20 de ani) și-a exprimat nemulțumirea, la finalul derby-ului Rapid - Dinamo 2-1, legat de scandările suporterilor „câinilor roșii”.
Mesajul lui Andrei Borza după Rapid - Dinamo 2-1
Marcatorul golului de 1-0 a transmis că rapidiștii s-au temut în momentul în care Marian Aioani a fost lovit de un bulgăre de zăpadă aruncat de fanii dinamoviști.
„Mă bucur că am dat gol și mi-am ajutat echipa. Nu mi-au plăcut scandările fanilor lor, dar ăsta e fotbalul. Ne-am speriat pentru Aioani. Când te lovește un bulgăre cu gheață este foarte dureros. Îmi amintesc de când eram copil”, a spus Andrei Borza, la flash-interviuri.
Rapid a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Dinamo, în etapa a 28-a din Superligă. Golurile au fost marcate de către Borza (30') și Paraschiv (34') pentru învingători, respectiv Opruț (90+5') pentru învinși.
Echipele utilizate în derby
- Rapid: Aioani – Onea , Paşcanu, Bolgado, Borza – Grameni, Vulturar, Moruţan (Hromada 86') – A. Dobre (Kramer 87'), Daniel Paraschiv (Koljic 72'), Petrila (Talisson 81'). Antrenor: Constantin Gâlcă.
- Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko 63'), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Cîrjan, Mărginean (Karamoko 46'), Gnahore – Armstrong (Al. Pop 63'), Alberto Soro (Cr. Mihai 87'), Al. Musi (Mazilu 81'). Antrenor: Zeljko Kopic.
- Cartonaşe galbene: A. Dobre 46', Vulturar 63', Koljic 74' / K, Boateng 45+3'
- Arbitru: Rareş Vidican
- Asistenţi: George Florin Neacşu şi Alexandru Cerei
- Arbitru VAR: Sebastian Colţescu
- Asistent VAR: Sebastian Gheorghe