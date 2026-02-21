Andrei Borza (20 de ani) și-a exprimat nemulțumirea, la finalul derby-ului Rapid - Dinamo 2-1, legat de scandările suporterilor „câinilor roșii”.

Mesajul lui Andrei Borza după Rapid - Dinamo 2-1

Marcatorul golului de 1-0 a transmis că rapidiștii s-au temut în momentul în care Marian Aioani a fost lovit de un bulgăre de zăpadă aruncat de fanii dinamoviști.

„Mă bucur că am dat gol și mi-am ajutat echipa. Nu mi-au plăcut scandările fanilor lor, dar ăsta e fotbalul. Ne-am speriat pentru Aioani. Când te lovește un bulgăre cu gheață este foarte dureros. Îmi amintesc de când eram copil”, a spus Andrei Borza, la flash-interviuri.

Rapid a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Dinamo, în etapa a 28-a din Superligă. Golurile au fost marcate de către Borza (30') și Paraschiv (34') pentru învingători, respectiv Opruț (90+5') pentru învinși.

Echipele utilizate în derby