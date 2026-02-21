Giuleștenii au rezolvat meciul încă din prima repriză, prin golurile marcate de Borza, în minutul 26, și Paraschiv, în minutul 34. Dinamo a redus din diferență abia în minutul 90+6, prin Opruț.

Marian Aioani, asaltat cu bulgări de fanii lui Dinamo: „Am simțit că m-a lovit ceva foarte puternic”

La scurt timp după reluarea jocului, în minutul 47, Marian Aioani a fost lovit în cap de un bulgăre de zăpadă aruncat din tribune.

Portarul Rapidului a rămas câteva momente întins pe gazon, iar arbitrul a întrerupt partida și i-a chemat pe jucători la centrul terenului.

De la stația de amplificare s-a transmis un mesaj către suporteri, cu solicitarea de a opri astfel de gesturi, iar jocul s-a reluat după aproximativ trei minute.

La final, goalkeeperul giuleștenilor a povestit cum a trăit momentul.

„Am simțit că m-a lovit ceva foarte puternic. Cred că acel bulgăre a fost strâns mai mult în pumn, avea și gheață. S-a simțit destul de tare”, a declarat Aioani, la flash-interviu.

„Zăpada s-a transformat în gheață. E foarte dureros. Ne-am speriat că era pe jos vreo 2-3 minute”, a spus și Andrei Borza.

În urma acestei victorii, Rapid a egalat-o pe Dinamo la puncte (52). Pentru giuleșteni urmează o deplasare la Unirea Slobozia, în cadrul penultimului meci din sezonul regular.

Cele două formații se vor duela luni, 2 martie, de la ora 19:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.