Rapid s-a impus cu 2-1 în fața lui Dinamo, într-un meci din runda 28 din Superliga care s-a jucat pe Arena Națională.

Giuleștenii au punctat prin Borza (30') și Paraschiv (34'), în timp ce „câinii” au înscris prin Opruț (90+6').

Costel Gâlcă, mulțumit de ce au arătat Paraschiv și Moruțan

Antrenorul Rapidului s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi și s-a bucurat că Daniel Paraschiv a reușit să marcheze.

Costel Gâlcă a evidențiat importanța victoriei cu Dinamo, dar și jocul bun reușit de Olimpiu Moruțan, care a pasat decisiv la golul marcat de Andrei Borza.

„Pentru noi este important ca jucătorii care au venit să intre în ritm, să facă meciuri cât mai bune, iar în cazul lui Daniel (n.r. Paraschiv) să marcheze. Mă bucur pentru el, mă bucur că am câștigat și mă

Nimic nu e sigur, trebuie să riscăm (n.r. în cazul lui Aioni), a fost perfect că a rezistat și a făcut un meci bun, pentru că și celălalt portar avea probleme.

Mai sunt multe meciuri și avem jucători noi pe care sperăm să îi integrăm, iar Moruțan a avut foarte multe realizări.

Era important pentru noi să câștigăm, dar am jucat cu o echipă bună, știam că o să lase spații, dar de aceea le-am închis centrul.

Am avut realizări. am reușit să marcăm primii, pentru că în meciul de la constanța am avut primele ocazii și nu am profitat.

Eu mi-aș dori ca echipa mea să controleze jocul, dar pentru mine contează mai mult eficiența echipei și astăzi am fost eficienți”, a spus Costel Gâlcă după victoria cu Dinamo.

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne pe poziția a treia, dar a egalat-o pe Dinamo la puncte (52) și s-a apropiat la o „lungime” de liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin.