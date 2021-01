Scapat din INFERNUL de la Dinamo, Abdoulaye Ba si-a gasit echipa! A semnat cu un club din prima liga portugheza

Abdoulaye Ba s-a despartit de Dinamo din cauza problemelor financiare de la echipa.

Fundasul central in varsta de 30 nu a stat mult timp departe de gazon. Fotbalistul senegalez a semnat un contract pe un an si jumatate cu Moreirense, echipa aflata pe pozitia a 10-a in Portugalia.

Anuntul a fost facut chiar de clubul portughez prin intermediul platformelor oficiale de comunicare.

Ba revine astfel in Portugalia dupa ce in 2010 a debutat pentru echipa mare al lui FC Porto dupa ce a fost crescut la grupele de juniori ale clubului. De altfel, senegalezul a reusit sa si castige un titlu de campion alaturi de 'dragoni' in 2013.

De asemenea, in 2012, pe vremea cand era imprumutat de Porto la Academica Coimbra, Ba a reusit sa castige Cupa Portugaliei.

De-a lungul carierei, Abdoulaye Ba a mai evoluat pentru echipe precum Rayo Vallecano, Fenerbahce, 1860 Munchen sau Deportivo La Coruna.

Pentru Dinamo, fundasul central a bifat doar trei meciuri in acest sezon de Liga 1.

"In urma cu patru luni am ajuns la Dinamo si acum e timpul sa pun punct. Vreau sa le multumesc colegilor, antrenorilor si membrilor staff-ului, alaturi de care am petrecut fiecare zi, antrenament dupa antrenament, angajatilor clubului si fanilor din DDB care m-au sustinut si m-au respectat din prima zi.

Mi-as fi dorit sa-mi iau la revedere pe teren, ajutand echipa. Va imbratisez pe toti 'cainii rosii' si va voi purta mereu in inima", a fost mesajul transmis de Ba la despartirea de Dinamo.