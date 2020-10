DEZVALUIRI INCREDIBILE ale lui Danut Lupu din mandatul de selectioner al lui Anghel Iordanescu: ''Schimbarile erau facute de jucatori''! Atac si la adresa lui Hagi

Fostul mijlocas de la Dinamo si Rapid , Danut Lupu a facut dezvaluiri incredibile de pe vremea cand era convocat la echipa nationala.

Invitat la emisiunea ''Prietenii lui Ovidiu'' de la GSP.ro, Lupu a vorbit despre perioada petrecuta la echipa nationala sub comanda lui Anghel Iordanescu si a dezvaluit ca nu ''generalul'' era cel care facea selectia, de aceasta ocupandu-se cativa fotbalisti care faceau parte din lotul echipei nationale la acea vreme. De asemenea, mijlocasul care a adunat 14 meciuri in tricoul nationalei Romaniei a acuzat faptul ca Anghel Iordanescu nu se ocupa nici macar de antrenamentele echipei pe vremea cand Lupu facea parte din lotul nationalei: ''La echipa nationala niciodata Iordanescu nu facea convocarile! Trebuie sa fim cinstiti. Convocarile erau facute de trei, patru, cinci jucatori. Totul era pe prietenie. Gica Craioveanu nu merita sa joace la echipa nationala? Sa ma scuze nea Puiu, dar el nu facea convocarile. Cum el nu facea nici antrenamentele! Ce putea sa ne invete pe noi nea Puiu?! Antrenamentele erau facute de jucatori''.

Mai mult decat atat, Lupu a contestat si faptul ca Gheorghe Hagi ar fi cel mai bun fotbalist roman, spunand ca il considera pe acesta sub Nicolae Dobrin sau Ilie Balaci si adaugand ca in afara de ultimii ani de la echipa nationala si de perioada petrecuta la Galatasatay Hagi nu s-a impus la niciun club din strainatate unde a evoluat: ''A fost unul si este unul dintre cei mai buni fotbalisti pe care i-a avut Romania. Dar eu nu-l consider "rege". Nu am spus niciodata ca n-a fost fotbalist. Am spus ca au fost altii mai buni ca el. Parerea mea ca Dobrin si Balaci au fost peste. Hagi, in afara de Galatasaray si in ultima perioada la echipa nationala unde, intr-adevar, n-are nimeni ce sa-i reproseze, ce mari realizari a avut? N-a jucat nici el pe la Real, la Barca sau la Brescia''.

Totusi, Lupu a mentionat faptul ca apreciaza munca depusa de Hagi la Viitorul, dar a adaugat ca singurul fotbalist format de acesta este fiul sau Ianis, restul fiind adusi in academie din alte parti:''Eu nu-i reprosez nimic, dar majoritatea jucatorilor ii ia din tara, nu-i creste el. In afara de Ianis, care e jucatorul crescut de Academie, restul sunt luati din tara''.