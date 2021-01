Mesajul EMOTIONANT al unui fotbalist plecat de la Dinamo! "Am vrut sa ajut echipa, dar e momentul sa plec!" Ce a postat

Dinamo a ramas fara cativa dintre jucatorii adusi de spanioli inca dinainte de pauza.

Isma Lopez, Alexander Gonzalez, Borja Valle si Rene Roman au plecat din Stefan cel Mare, alaturi de Abdoulaye Ba, care nu a mai suportat nici el minciunile conducerii spaniole.

Fotbalistul senegalez in varsta de 30 de ani si-a luat ramas-bun de la dinamovisti astazi, printr-un mesaj postat pe contul sau de Instagram. Fundasul a scris ca este momentul ca aventura sa la Dinamo sa se incheie, multumindu-le celor alaturi de care s-a pregatit in ultimele luni si transmitandu-le suporterilor ca ii va pastra mereu in suflet.

"Acum 4 luni am ajuns la FC Dinamo si acum este momentul ca aventura sa se incheie. Vreau sa le multumesc fiecaruia dintre colegii, antrenorii si membrii staff-ului cu care am impartit fiecare zi, fiecare antrenament.

Le multumesc tuturor angajatilor de la club, care sunt sufletul echipei, si nu ii voi uita niciodata pe suporteri si pe cei din DDB, care m-au sustinut, respectat si iubit din prima zi.

Dorinta mea a fost sa-mi iau ramas-bun de la toata lumea pe teren, sa ajut echipa. Va imbratisez pe toti "cainii rosii" de la Dinamo. O sa va iau cu mine, in inima mea. Multumesc", a fost mesajul lui Abdoulaye Ba.

Dinamo ar putea sa ramana si fara alti fotbalisti importanti in urmatoarea perioada. Conducerea spaniola a anuntat ca vineri, 8 ianuarie, va vira o suma importanta de bani in conturile echipei. In caz contrar, mai multi jucatori ar putea sa plece de la club, satui de promisiunile nerespectate ale lui Pablo Cortacero.