BREAKING NEWS! FRF a facut anuntul! Unde se va juca super-amicalul Anglia - Romania! S-a stabilit locatia si pentru amicalul cu Georgia

Nationala Romaniei va disputa doua meciuri amicale in luna iunie.

Primul amical al nationalei Romaniei se joaca in tara, pe arena 'Ilie Oana' din Ploiesti, si se va desfasura pe data de 2 iunie, la o ora care urmeaza a fi comunicata ulterior.

'Tricolorii' vor avea si un meci amical de lux, cu nationala Angliei, care se va desfasura pe stadionul Riverside din Middlesbrough, dupa cum a anuntat FRF pe site-ul oficial. Meciul va avea loc la ora 19:00, pe data de 6 iunie.

"Meciul din deplasare cu Anglia se va disputa, in urma deciziei Federatiei de la Londra, pe stadionul Riverside din Middlesbrough (34.742 locuri). Partida este programata la ora locala 17:00 (19:00 in Romania), urmand a fi confirmata de UEFA.

Acum 15 ani, pe acest stadion, cu actualul selectioner al Angliei, Gareth Southgate, in postura de capitan al lui Middlesbrough si actualul nostru selectioner, Mirel Radoi, capitan al ros-albastrilor, se juca returul semifinalei de Cupa UEFA castigat de gazde cu 4-2.

Inainte de partida cu Anglia, tricolorii vor avea un meci de pregatire in tara, contra Georgiei, stadionul care il va gazdui urmand sa fie “Ilie Oana” din Ploiesti. Ora de start a acestui joc va fi comunicata in curand.

Au trecut deja doua decenii de la ultima intalnire cu Anglia, locul 4 in clasamentul FIFA, calificata la EURO cu 7 victorii si un singur esec in preliminarii.

La EURO 2000, in faza grupelor, tricolorii se impuneau cu 3-2 si obtineau calificarea in ”sferturi”. Palmaresul in fata britanicilor este pozitiv. Din 11 intalniri ne-am impus in 3, alte 6 s-au incheiat la egalitate, iar Anglia a castigat de doua ori.

Toate succesele noastre au venit in meciuri oficiale, unul in preliminarii si doua la turnee finale. O singura data britanicii s-au impus in dueluri cu miza, 1-0 la CM 1970 din Mexic.

Pe primul adversar din luna iunie, Georgia, locul 89 in clasamentul FIFA, l-am intalnit ultima data intr-un joc de pregatire pentru EURO 2016. A fost 5-1 pentru Romania, goluri inscrise de Adi Popa, Stanciu, Torje, Keseru plus un autogol.

Contra georgienilor au fost 7 meciuri in istorie: 5 dintre ele au fost castigate de tricolori, celelalte doua incheindu-se la egalitate. Golaveraj 19-4 pentru noi!", se arata in comunicatul FRF.