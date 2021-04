Nu se mai termina problemele la Dinamo! Inca o accidentare in lotul lui Uhrin: "Pare mai complicat, nu e ceva muscular!"

Problemele se tin lant de Dinamo. Variantele in flancul ofensiv sunt limitate, dupa o noua accidentare.

Abia transferat, Joseph Akpala (34 de ani) s-a accidentat la un antrenament si va rata urmatoarele meciuri. De altfel, nigerianul cu 13 selectii si un gol in echipa mare a tarii sale nu a fost in lot nici pentru meciurile cu Astra, din Cupa, respectiv campionat.

"S-a accidentat in aceasta dimineata, la antrenament, in urma unui joc scoala. Urmeaza sa faca un RMN sa vedem despre ce este vorba. Din pacate, sunt momente dificile pentru Dinamo in fiecare zi si lucururile nu merg asa cum ne-am dori.

Nu stiu ce sa va spun acum, pare ceva mai complicat, avand in vedere ca nu este vorba despre ceva muscular. Accidentarile sunt imprevizibile in sport si in viata. Este un jucator care isi doreste foarte mult sa ajute Dinamo, de asta a si acceptat sa vina in momentele astea. Un mare profesionist si un baiat de mare calitate", a spus Mario Nicolae, pentru ProSport.

Joseph Akpala a fost adus de Dinamo in urma cu doua saptamani, fiind adus liber de contract. Nigerianul are nume puternice in CV, precum Club Brugge sau Werder Bremen. Oostende este ultima echipa la care a evoluat si de care s-a despartit in iulie 2020. Dupa aproape un an fara echipa, Akpala a venit la Dinamo ca un inlocuitor pentru Magaye Gueye, prins dopat cu cocaina.

Adam Nemec (35 de ani) si Giani Stere (21 de ani) sunt singurii atacanti de profil din lotul lui Dusan Uhrin.