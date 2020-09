Dinamo Kiev defileaza in campionat! Echipa lui Mircea Lucescu a urcat pe primul loc in Ucraina

Dinamo Kiev a castigat cu 4-0 in fata lui Minaj intr-un meci din campionatul Ucrainei.

Lucescu este foarte aproape sa duca echipa in grupele Champions League dupa victoria in fata lui Alkmaar, in turul 3 preliminar din Liga Campionilor, iar in campionat lucrurile merg perfect. Dinamo Kiev a deschis scorul prin Andrievsky in minutul 36, iar Tsygankov a dublat avantajul echipei 5 minute mai tarziu. Verbic a punctat si el in minutul 59, dupa ce in minutul 14 ratase o lovitura de 11 metri. S-a terminat 4-0 dupa ce Matic a marcat in propria poarta.

Dupa aceasta victorie, echipa lui Mircea Lucescu a trecut pe primul loc in clasament, dar poate fi depasita de Vorskla Poltava daca va castiga contra lui Mariupol. Dinamo Kiev a obtinut 3 victorii din primele 4 etape.

Sahtior este abia pe locul 6 in clasament cu 5 puncte, iar in aceasta etapa are meci cu Olimpik Donetk.