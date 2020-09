Ilie Poenaru nu il doreste pe Diego Capel, dupa ce Dinamo a incercat sa il imprumute la Clinceni: "Sunt niste semne de intrebare. Ce a cautat prin Malta?"

Ilie Poenaru a recunoscut faptul ca Dinamo l-a contactat pentru a-l imprumuta la Diego Capel la Clinceni in cazul in care spaniolul va ajunge in Stefan cel Mare.

Jucatorul iberic s-ar fi antrenat deja de mai multe ori cu Dinamo, dar nu a reusit sa il impresioneze pe Cosmin Contra, motiv pentru care ar dori sa il imprumute la o alta echipa. Capel a evoluat in trecut la Sevilla, dar ultima data a jucat la Birkirkara, o echipa mica din Malta.

Ilie Poenaru este sceptic in privinta jucatorului spaniol, deoarece acesta are trecut in CV o echipa din Malta. Mai mult de atat, el va refuza oferta primita de la dinamovisti.

"Am fost sunat de cineva de la Dinamo si m-au intrebat daca m-ar interesa pentru un imprumut. Au patru jucatori in acea zona si inca nu e pus la punct fizic. Am intrebat in ce conditii ar veni si mi-au spus ca in conditiile mele. E un jucator important, foarte bun, dar sunt acoperit acolo. Bugetul nu ne mai permite sa aducem pe zona pe care joaca el. Luni trebuie sa le dau un raspuns.

In mare eu mi-am acoperit posturile. A ramas de discutat. Conducerea mi-a spus ca este decizia mea, dar ajungem la situatia lui Dinamo, sa avem trei-patru jucatori pe acea pozitie.

Diego Capel a fost prin Malta. Un jucator de talia lui prin Malta… sunt niste semne de intrebare: Ce a cautat prin Malta? In mare parte nu cred ca va face parte din lotul nostru. Daca e, o sa aduc un alt jucator in alta pozitie, insa nu pot sa spun mai multe despre asta.

Nu a fost propus numai la Clinceni. Mi s-a spus ca s-a vorbit si cu domnul Andone, la Voluntari.Am nevoie de jucatori buni. Mi-am asumat cu Tanase si cu Gardos. Si stiu ca au ajuns la un nivel bun de pregatire. Nu mai vreau sa risc cu alti jucatori. Am nevoie de jucatori activi, care vin de la echipe la care au jucat", a declarat Ilie Poenaru pentru ProSport.