BREAKING NEWS | Becali il poate lua gratis pe Vinicius! Decizie de necrezut luata de CFR Cluj: il lasa sa plece

Becali e disperat sa ia fundasi centrali. O solutie poate veni chiar de la rivala CFR!

Clujul il lasa pe Vinicius sa plece. Brazilianul de 37 de ani isi incheie in aceasta vara contractul in Gruia si nu va primi o propunere de prelungire, anunta PRO Sport.



Vinicius a luat 4 titluri cu CFR in 4 sezoane la Cluj. A fost om de baza indiferent de antrenorul pe care l-a avut echipa. In afara calitatilor sale defensive incontestabile, Vinicius a fost si o prezenta periculoasa in fata portilor adverse. Inclus de LPF in echipa sezonului in fiecare dintre ultimii 3 ani, Vinicius a strans aproape 150 de partide in tricoul CFR-ului, pentru care a punctat de 16 ori. Are si 3 assist-uri pentru golurile coechipierilor sai.

Inainte sa ajunga la Cluj, sud-americanul a mai jucat pentru Braga, Boavista, Uniao Leiria sau Apollon Limassol.

Vinicius e unul dintre fundasii preferati ai lui Gigi Becali, care s-a aratat in mai multe randuri interesat sa-l aduca. Ar putea deveni o optiune macar de back-up in acest moment la FCSB, avand in vedere dispozitiile date de patron in mercato. Toate i se potrivesc perfect lui Vinicius: 'inalt, sa dea cu capul, sa nu mai luam goluri din cornere. Mai bine sa le dam noi'.