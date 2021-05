Agentul fotbalistului dat afara dupa patru meciuri de la FCSB se apara! Ce a spus despre jucator

In august 2019, FCSB credea ca a dat lovitura dupa ce a reusit sa il transfere pe Lukasz Gikiewicz, un atacant polonez cu un CV impresionant in spate.

Lukasz a ajuns la FCSB cu ajutorul lui Florin Mortoc, el fiind cel ce a facut recomandarea. Gikiewicz a jucat 4 meciuri la FCSB, si a oferit doua pase de gol, insa a intrat in dizgratia lui Becali si, similar cu situatia lui Vukusic, a parasit echipa dupa doar 6 luni. FCSB a pierdut la FIFA procesul cu el si a fost nevoita sa ii plateasca 93.500 de euro.

Gikiewicz a fost batjocorit la FCSB. A fost scos din grupul de Whatsapp al primei echipe, acolo unde se discuta cele mai importante detalii, a ramas fara masina, deoarece clubul a decis ca nu merita autoturismul pe care l-a primit la semnarea contractului, sau chiar a fost dat afara din cladirea de cantonament.

Florin Mortoc a povestit, pentru GSP, cum a ajuns Gikeiwicz in Romania. In prezent, cei doi colaboreaza la East Riffa, din Bahrein.

"L-am propus pentru ca-l cunosteam foarte bine. Acum l-am adus ca sa ma conving ca nu sunt «parnaie» de antrenor. Am vrut sa-l iau ca sa demonstreze ca cei de la FCSB au gresit. Becali m-a intrebat daca am vrut atacant. I-am zis ca stiu unul care e mai bine pregatit decat toti. Era golgeter in Iordania, campion, a jucat in Polonia, are multe trofee.

L-am propus, dar a nimerit intr-o conjunctura groaznica. Erau multi accidentati, a nimerit cu juniorii. Echipa era atunci ciuca batailor.

I-am explicat domnului Becali ca nu e Messi, care ia singur mingea si dribleaza. E un jucator de grup, care se pune in slujba echipei si are nevoie de jucatori care sa-i aduca mingea in fata. A nimerit intr-un moment groaznic si s-a ajuns la o despartire. Am fost acuzat prin alte persoane ca l-am pacalit pe Becali. Eu stiam ca e un jucator foarte bun", a spus agentul.