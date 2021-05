Becali, gata sa renunte la unul dintre titularii din acest sezon! Care este jucatorul pe care nu il mai vrea la FCSB

Gigi Becali pregateste mutari importante pe piata transferurilor!

Patronul FCSB-ului a declarat in repetate randuri ca vrea sa intareasca linia defensiva a echipei, iar unul dintre criteriile pe care se va baza in cautarea fundasilor centrali va fi inaltimea. Becali a spus ca vrea in echipa fundasi centrali care au minimum 1.90 m inaltime.

Pentru a face loc noilor jucatori, Becali ar fi dispus sa renunte la Andrei Miron, unul dintre cei mai constanti jucatori ai ros-albastrilor in acest sezon, anunta Gazeta Sporturilor. Desi fundasul a jucat 32 de meciuri in acest sezon, patronul nu ar fi incantat de el si i-ar fi transmis sa isi caute echipa.

FCSB va transfera doi fundasi centrali noi, iar Iulian Cristea si Denis Harut vor fi pastrati la echipa.

Gigi Becali l-a adus pe Miron de la Botosani in februarie 2020, pe gratis. Fundasul central a jucat 46 de meciuri in tricoul ros-albastrilor de la transfer pana in prezent si a reusit sa inscrie un gol.