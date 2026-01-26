GALERIE FOTO Magnifique! Gol superb în Oțelul Galați - Csikszereda: Balint și-a pus mâinile în cap

Magnifique! Gol superb în Oțelul Galați - Csikszereda: Balint și-a pus mâinile în cap
Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.

Cele două echipe și-au dat întâlnire luni, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. În minutul 9, Oțelul Galați conducea deja cu 2-0.

Magnifique! Gol superb în Oțelul Galați - Csikszereda: Balint și-a pus mâinile în cap

  • Vlcsnap 2026 01 26 17h14m18s782
Foto: Captură TV

Al doilea gol al gălățenilor a fost, în fapt, o reușită de clasă semnată de Nuno Pedro. Patrick i-a scos la mijloc, iar portughezul a lansat mingea direct la ”păianjen”. 

Pentru Nuno Pedro a fost al cincilea gol marcat până acum în sezonul regulat al Superligii României. El a mai oferit și două pase decisive în 16 apariții.

Echipele de start

  • Oțelul Galați: Dur Bozoancă - J. Paulo, P. Iacob, Zivulic, Zhelev - A. Ciobanu, Lameira, Nuno - Andrezinho, Patrick, Ș.Bană

Rezerve: Ursu, I. Popescu - Kazu, M. Lopes, D. Neicu, Frunză, C. Chira, Paz, Debeljuh, Bordun, Neicu, D. Sandu

Antrenor: Laszlo Balint

  • Csikszereda: E. Pap - Bloj, Kabashi, Csuros ,Paska - Vegh - A. Ceara, Veres, Bodo, S. Szalay - Eppel

Rezerve: M. Simon, Deaky - Palmeș, Triff, Bettini, Jebari, Bota, Dusinszki, Gustavinho, Brugger, Pal, Nagy

Antrenor: Robert Ilyeș

