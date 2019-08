RAPID - CONCORDIA 3-1 | "Putine echipe din Liga 1 ne-ar rezista!" Daniel Pancu se gandeste deja la Liga 1! Ce spune despre meciul cu Chiajna:"Unii dintre tinerii de aici vor juca la echipa nationala"

Rapid s-a impus cu 3-1 in fata celor de la Concordia Chiajna.

Rapid a primit astazi vizita celor de la Concordia Chiajna in etapa a doua a ligii secunde. Concordia a inceput mai bine meciul, iar Albu a marcat in minutul 7. Dupa 11 minute, Rapid a turat motoarele si a revenit pe tabela, printr-un penalty executat de Hlistei. In minutul 23 Paliu si-a trimis mingea in proprie poarta si Rapid a preluat conducerea. In minutul 32 Vlada a marcat pentru giulesteni, stabilin scorul pauzei si totodata scorul final.

La finalul partidei, antrenorul celor de la Rapid, Daniel Pancu, a vorbit despre meci si a spus ca la maniera in care a jucat Rapid astazi, putine echipe din Liga 1 le-ar fi rezistat.

"La maniera in care am jucat azi, putine echipe din liga intai ne-ar fi rezistat. Am dominat din primul minut, pana spre final, cand jucatorii au acuzat crampe, e normal la momentul acesta. Dar eu spun ca echipa asta are un potential urias si, peste cativa ani, unii dintre tinerii de aici vor juca la echipa nationala", a declarat Pancu la sfarsitul partidei.

Dupa meciul cu Farul din prima etapa, Daniel Pancu le-a tinut un discurs jucatorilor prin care le-a cerut sa fie mai agresivi.

"Nu accept jucatori carora le tremura picioarele de emotie, i-am amenintat ca-i schimb imediat", a mai spus Pancu.

Rapid ocupa locul 3 in acest moment in clasamentul Ligii a 2-a dupa 2 etape. Urmatorul meci giulestenii il vor disputa pe terenul celor de la Turris Turnu Magurele.