A dat-o in bara la debut! Puscas a jucat 45 de minute pentru Reading, dar echipa sa a pierdut! Romanul a avut o sansa mare de gol

George Puscas a jucat o repriza in Hull 2-1 Reading, in prima etapa din Championship.

George Puscas (23 de ani) a debutat la Reading, echipa care l-a cumparat cu 10.000.000 euro de la Inter Milano. El a jucat 45 de minute, fiind introdus la pauza, in infrangerea suferita de Reading cu 1-2 pe terenul lui Hull City.

Hull s-a impus prin golurile marcate de Bowen (6) si Irvine (16). Pentru Reading a punctat Lucas Joao (66).

Celalalt roman de la Reading, Adi Popa (31 de ani), nu a fost inclus in lot de antrenorul Jose Gomes.

Puscas a jucat 45 minute si a avut o bara

George Puscas a avut o ocazie de gol in minutul 73 si a mai dat un sut in plasa laterala in minutul 82. In minutul 87, el a lovit bara!