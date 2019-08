"Daca nu-i dai pe cei care au oferte, ii blochezi pe ceilalti!" FCSB poate face un nou transfer dupa ce l-a adus pe Marc! Cine poate ajunge sub comanda lui Andronache

Un jucator din Liga 1 poate ajunge la FCSB.

Antrenorul celor de la FC Botosani, Marius Croitoru, a vorbit despre interesul manifestat de FCSB pentru fundasul Andrei Burca si spune ca ar fi de acord ca acesta sa plece.

"Am solutii. Am jucatori in lot care se pregatesc, care asteapta randul. Gica putea sa creasca atatia fotbalisti daca nu le dadea drumul? Il blochezi pe altii din spate. Cel din spate nu se poate dezvolta, pentru ca nu are posibilitatea sa joace. Nu mai crestea un Razvan Marin, Tiru, Vina.

Daca nu-i dai pe cei care au oferte, ii blochezi pe ceilalti. Daca nu-i dadeam drumul lui Burca, nu il mai vedea pe Chindris, care este unul dintre cei mai buni fundasi centrali din Romania", a spus Marius Croitoru.

Iftime:"Nu pleaca decat in conditiile astea"



Patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime, a declarat ca Burca va pleca doar in cazul unei oferte foarte bune.

"Miron nu face parte dintre jucatorii care pot pleca acum de la FC Botosani, decat in conditii extraordinare. A, daca-mi ofera 4 milioane de euro, il dau! Daca nu, nu!", a declarat Iftime saptamana trecuta.

Marc, prezentat la FCSB



FCSB a ajuns la un acord cu Concordia Chiajna pentru aducerea lui Andrei Marc. Jucatorul a semnat in urma cu cateva minute si vine sub forma de imprumut, cu optiune de cumparare.

Fundasul in varsta de 26 de ani va intra imedia in programul de pregatire al echipei si va participa la primul antrenament inca de astazi.

"Sunt foarte bucuros ca s-a realizat acest transfer, deoarece imi doream foarte mult sa ajung aici. Imi doresc si sper sa fac o treaba cat mai buna alaturi de noii mei colegi si sa ajut echipa sa-si indeplineasca obiectivele", a declarat Andrei Marc.