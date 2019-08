ULTIMA ORA | Lovitura verii in Liga 1: s-a intors Lacina Traore, atacantul pe care s-au platit peste 30.000.000 euro in ultimii ani

Lacina Traore (29 de ani) se intoarce in Liga 1.

CFR Cluj a dat lovitura verii in Liga 1 si l-a readus pe atacantul ivorian Lacina Traore (29 de ani). Fotbalistul african, care a trecut in ultimii ani si pe la Everton si AS Monaco, a semnat un contract pe 2 ani cu echipa lui Dan Petrescu. CFR va avea in 2021 optiune de prelungire pentru inca un an, anunta ProSport.

Lacina Traore se intoarce in Romania din postura de jucator liber de contract, la 8 ani de la plecarea la Kuban Krasnodar. In tot acest timp el a mai trecut pe la Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moscova, Gijon, Amiens si Ujpest.

Peste 30.000.000 de euro a costat Lacina Traore de-a lungul carierei. CFR a incasat 6.000.000 euro in urma cu 8 ani in schimbul sau.