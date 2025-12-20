Cele două goluri ale arădenilor au fost marcate de Alin Roman (minutul 33) și Costache (minutul 68).

Cătălin Cîrjan: ”Este dezamăgitor, ne-am dorit să terminăm pe primul loc!”

Cătălin Cîrjan s-a arătat dezamăgit după rezultatul înregistrat la Arad și a transmis că nu le-a ieșit nimic ”Câinilor Roșii”. Totuși, Cîrjan spune că Dinamo se află într-o poziție bună, iar căpitanul bucureștenilor visează încă la titlu.

”Este dezamăgitor, ne-am dorit să terminăm pe primul loc. Pur și simplu a fost o seară neagră, multe greșeli personale. Nu ne-a ieșit jocul. Și-au dorit mai mult, au fost mai puternici în seara asta. Speram să marcăm, să dăm măcar un gol, am avut două ocazii clare, dar nu a intrat.

Suntem într-o situație bună, dar putea fi și mai bună. De asta am muncit atât timp. Trebuie să revenim, să ne antrenăm foarte bine.

Îmi doresc să mă lupt pentru titlu. Cât suntem sus și avem șanse, vom lupta”, a spus Cătălin Cîrjan după meci.

Clasamentul din Superliga României

