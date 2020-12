Borja Valle si-a gasit echipa si a fost prezentat oficial! Unde a ajuns dupa ce a FUGIT de la Dinamo

Borja Valle revine in Spania.

Omul care va ramane in istoria lui Dinamo dupa golul istoric marcat contra Botosaniului de la centrul terenului pleaca din Stefan cel Mare dupa doar 4 luni.



Mijlocasul ofensiv a semnat cu Oviedo, echipa de pe locul 13 din Segunda.



Valle (28 de ani) a fost prezentat oficial pe site-ul noii sale echipe. Oviedo il are pe banca pe Jose Angel Ziganda, fostul antrenor al lui Athletic Bilbao.



Borja Valle a jucat 9 meciuri in tricoul lui Dinamo si a marcat in total 5 goluri.