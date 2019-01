Borcea PLEACA din Romania: "E prea multa mizerie!" Planul fostului sef de la Dinamo

Cristi Borcea spune ca se teme sa mai traiasca in Romania.

Borcea s-a recasatorit dupa eliberarea din inchisoare, iar acum are de gand sa plece definitiv din Romania.

Cristi Borcea s-a insurat cu Valentina Pelinel la Budapesta la finalul anului trecut, iar acum s-ar putea muta definitiv in Ungaria. Borcea mai are varianta Viena, dar nu si Miami, acolo unde i-a lasat fostei sotii, Alina Vidican, apartamentul sau.

"Am luat in calcul si varianta de a pleca definitiv din Romania. In 2019, cu siguranta, iau decizia definitiva pentru viitorul meu si al familiei. De ce as vrea asta? E prea multa mizerie, prea multa rautate”, a spus Borcea in Libertatea.

"Foarte multi au plecat si vor mai pleca din tara. Printre ei s-ar putea sa ma numar si eu. Uite, aveam momente cand stateam acolo si ma uitam cum iese lumea in strada, manipulata, dar nu vorbeste nimeni cu adevarat la TV de economie, ca n-avem autostrazi, nimic, nimic. Ideea e sa se si faca ceva, nu doar vorbe aruncate in vant", a mai spus fostul sef de la Dinamo.

Borcea spune ca nu e atras de politica, desi a primit oferte de la partide.

„S-a incercat sa fiu atras in fiecare partid, in toti acesti ani, ma refer dupa 2000. Dar nu vreau eu sa intru in politica, o consider o mizerie. N-am vazut sa se opreasca vreo sedinta de guvern sau sa iasa lumea in strada pentru ca mor cinci oameni pe zi, in medie, pe strada, din cauza drumurilor proaste. Sunteti dusi cu capul! Cati vreti sa mai moara?! Mor oamenii ca le intra soarele in ochi, cand trec la calea ferata, fiindca nu se vede semnalul luminos cand trece trenul!”.