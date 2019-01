"Plecati cu totii, pe la vreun ASE, Dinamo chiar e o afacere!" Mihai Mironica, despre scandarile de pe stadioanele din Liga 1

Peluza ar trebui sa ceara profesionalism si mai multa inspiratie conducerii, nu alte lucruri.

Multe stupiditati se scandeaza pe stadioanele din Romania, dar una imi atrage atentia in mod deosebit, cea care vine din tribunele pustiite ale “cochetei arene din Stefan cel Mare”: “plecati cu totii, lasati-ne, Dinamo nu e o afacere”. Dincolo de comicul schimbarii accentului la “afacere” ca sa iasa rima, ramane uimirea in fata aerului de 1948 al gandirii celor din peluza, care, culmea, lucreaza in majoritate in firme private, unii detinand chiar asa ceva. 1948, anul infiintarii lui Dinamo, anul in care toata proprietatea privata din Romania era furata de statul care a ramas visul umed al oricarui ultras, ca e el dinamovist, stelist sau rapidist: cu totii fantazeaza ca un minister al militienilor, unul al cazarmilor sau o primarie rosie va pompa bani si influenta in aceste vechi cluburi departamentale.

Dar sa dam o tura prin capitala financiara a lumii, Londra, in miezul celei mai mari industrii a fotbalului, Premier League. Exista acolo un domn, Stan Kroenke, care are o avere personala de 7 miliarde de lire, dar care, conform unui bilant pe 10 ani facut de o companie elvetiana independenta si experta in industria fotbalului, nu a cheltuit un pound din banii personali la Arsenal, clubul pe care il detine. In acest interval, Arsenal a cheltuit cu 236 de milioane de lire mai mult pe achizitii de jucatori decat ce a obtinut din vanzari de fotbalisti. Diferenta, plus tot ce este nevoie pentru viata unui club, salarii, tot felul de alte cheltuieli, nu a fost acoperita din banii personali ai patronului, ci din venituri ale clubului. La rivalii din nordul capitalei, la Tottenham, situatia este aproape identica, clubul fiind pe acesti 10 ani pe un minus infim pentru acest nivel, 14 milioane de lire.

Tinerii comunisti din peluzele din Romania trebuie sa inteleaga ca a face profit sau macar a tine un club pe zero este o tinta fireasca pentru orice patron din lumea asta. Sau mai ales din acea lume in care Arsenal, desi are un tun pe sigla, nu va fi nationalizat vreodata de regina si pus sa functioneze intr-o cazarma a armatei britanice, cum se intampla in cea mai comunista tara din Uniunea Europeana, Romania.

Plecati cu totii, pe la vreun ASE, Dinamo chiar e o afacere. Si asa trebuie sa fie pentru ca UEFA le impune tururor cluburilor sa pastreze un echilibru intre cheltuieli si venituri. Si pentru ca e firesc ca un proprietar sa doreasca sa aiba o entitate care sa nu fie o gaura neagra de inghitit bani. Ce ar trebui sa ceara fanii dinamovisti este mai mult profesionalism, mai multa inspiratie in conducerea clubului. Dar pentru a cere asa ceva este nevoie ca peluza sa aiba si ea mai multa educatie, sa-si schimbe unele scandari penibile, sa iasa din universul ideatic comunist desi, culmea, mai toti din acea peluza nu au trait in comunism sau au facut-o la varste fragede.