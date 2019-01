Dinamo vrea intariri de la campioana CFR! Jucatorul pe care Rednic si l-a dorit si in trecut poate veni in iarna

Dinamo are nevoie de intariri pentru a ramane in Liga 1.

Echipa antrenata de Mircea Rednic sufera in ceea ce priveste rezultatele si se afla pe un loc rusinos la incheierea turului de campionat. Dinamo a incheiat anul pe locul 11.

Mircea Rednic vrea un fundas central pe care l-a vrut si sezonul trecut, la Mouscron, dar si in 2016, cand antrena la Dinamo. Mai mult, Rednic l-a si antrenat la Petrolul.

Este vorba despre Andrei Peteleu, de la CFR. Acesta a prins doar 12 meciuri in Liga 1 in ultimele doua sezoane, iar antrenorul dinamovist il vrea sub comanda sa.

Rednic l-a rugat pe impresarul jucatorului sa discute cu sefii CFR-ului, scrie Telekom.

Mai mult, sursa citata noteaza ca Peteleu este si el interesat sa vina la Dinamo.