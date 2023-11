Cristi Borcea (53 de ani) s-a lăudat întotdeauna cu femeile pe care le-a cucerit. Nu se abate de la discursul său nici în prezent, când e căsătorit cu Valentina Pelinel, fost fotomodel, una dintre cele mai frumoase femei din România.

Fostul finanțator de la Dinamo a dezvăluit recent că de când e căsătorit cu Pelinel... s-a liniștit. Cel puțin așa pretinde omul care 'controla și vântul' la Dinamo.

„Am avut șansă de la Dumnezeu. Tatăl meu are 1,70 m și mama 1,65 m, iar eu am 1,90 m. Și brunet, și cu ochi albaștri, și cu notorietate. Și am avut multe escapade, războaie, nenorociri.

Dar Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele”, a spus Borcea, într-o confesiune fără perdea în cadrul podcastului „Tare de tot”.

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului... am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile", a mai spus Borcea, pentru sursa mai sus amintită.